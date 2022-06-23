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    Сломавшую челюсть девушке преподавательницу вуза оправдали в Караганде

    23 Июня 2022, 14:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Преподавателя карагандинского вуза, осужденную за перелом челюсти девушке, оправдали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Суд признал ее виновной, но освободил от основного наказания по амнистии. Однако ее обязали выплатить потерпевшей 1 млн 100 тыс. тенге.

    «Приговор отменить. Вынести новый, оправдательный приговор за недоказанностью вины. Объективных доказательств, подтверждающих ее виновность в умышленном причинении потерпевшей телесных повреждений, не добыто. Согласно первоначальным показаниям потерпевшей, она не видела, кто ударил ее. Подруга сообщила, что ее ударила М. Однако к показаниям данного свидетеля следует отнестись критически, поскольку она является заинтересованным лицом. У нее был конфликт с М., в связи с этим возникли личные неприязненные отношения. Свидетели, находившиеся на месте конфликта, также не видели, чтобы М. наносила удар потерпевшей», — огласила судья Еркеш Маукен.

    Прокурор Нурсултан Тамабаев просил не отменять обвинительный приговор, заявляя, что ее вина доказана. Его поддержал адвокат потерпевшей Фаиль Гибаев.

    Ранее сообщалось, что в Караганде преподавательница университета сломала челюсть девушке в одном из кафе. В полиции возбудили дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В суде преподавательница свою вину отрицала. Но судья Казыбекбийского районного суда Аргын Кутышев признал ее виновной.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вузы Суды Судебный процесс Регионы Общество Караганда
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