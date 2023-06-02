Слишком короткие перемены в школах выявила прокуратура в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Северо-Казахстанской области сообщили, что за два года защитили права более 47,8 тыс несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, прокуратура Петропавловска в прошлом году проводила анализ деятельности общеобразовательных организаций. В результате выявили нарушения прав школьников: перемена между уроками была недостаточно продолжительной. По акту надзорного органа длительность перемен установили в соответствии с требованиями законодательства. Таким образом прокуроры защитили права 14 226 школьников.

Зимой сотрудники надзорного органа вынуждены были вмешаться в ситуацию с обеспечением надлежащего температурного режима в школах Петропавловска.

«Защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений в надзорной деятельности органов прокуратуры и находится на постоянном контроле. В том числе выплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей. За последние два года удалось снизить задолженность по области по алиментам с 1,1 млрд до 175,4 млн тенге», - отметили в прокуратуре.



