Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Сочи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Следующее заседание Совета глав правительств государств-членов Содружества Независимых Государств пройдет в Сочи. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предложению Кыргызской Республики, как страны председательствующей в следующем году, принято решение очередное заседание Совета глав правительств СНГ провести в июне 2023 года в городе Сочи», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе совместного заявления по итогам Совета глав правительств СНГ в Астане.

В 2023 году председательство в организации перейдет Кыргызстану.

Ранее сообщалось, что в Астане началось заседание Совета глав правительств государств-членов Содружества Независимых Государств в узком составе. В заседании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова принимают участие главы правительств Азербайджана – Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, России - Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.