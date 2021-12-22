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    Следующая встреча высокого уровня по Сирии состоится в первой половине 2022 года в Нур-Султане

    22 Декабря 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующая 18-я международная встреча высокого уровня по Сирии состоится в первой половине 2022 года в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стороны договорились провести 18-ю Международную встречу по Сирии в Нур-Султане в первой половине 2022 года с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки», - отметил директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Онталап Оналбаев по итогам переговоров в столице Казахстана.

    Кроме того, как отметил представитель внешнеполитического ведомства РК, стороны подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате.

    «Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 года договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия», – добавил Онталап Оналбаев.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялась очередная 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Астана Ближний Восток Сирия
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