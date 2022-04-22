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    Следует усилить наказание за вождение с подложными номерами - мажилисмен Берик Бекжанов

    22 Апреля 2022, 21:37

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По словам мажилисмена, прописанные сегодня в законе наказания не способствуют снижению указанных нарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутат Мажилиса Берик Бекжанов принял сегодня участие в совещании МВД в Шымкенте, в ходе которого была презентована новая программа «Қорғау», направленная на выявление нарушителей Правил дорожного движения.

    Как отметил на встрече с сотрудниками департаментов полиции г. Шымкента, Туркестанской и Жамбылской областей министр Марат Ахметжанов, ежегодно на дорогах республики гибнут более 2000 граждан. В связи с этим МВД предпринимаются меры, направленные на снижение количества нарушений ПДД.

    Выступая перед полицейскими, депутат Мажилиса Берик Бекжанов отметил, что в настоящее время увеличивается число фактов вождения автомобиля с заведомо подложным или поддельными номерами, или вообще без них. В этой связи депутат отметил необходимость усиления на законодательном уровне ответственности водителей за эти нарушения.

    «Глава государства поставил задачу по обеспечению верховенства закона в нашем обществе. Сегодня граждане требуют усилить ответственность автовладельцев, допускающих такие правонарушения. Ведь вождение машины без номеров или с поддельными номерами приводит к куда более печальным последствиям, когда на дорогах гибнут люди», - заявил депутат.

    К примеру, в Кодексе «Об административных правонарушениях» за незаконное использование государственного регистрационного номера налагается штраф в размере от пяти (15 315 тенге) до четырехсот (1225 200 тенге) месячных расчетных показателей. А в Уголовном кодексе за подделку или использование заведомо поддельного номера автомобиля предусматривается штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей (6 126 000 тенге) или ограничение свободы на срок до двух лет.

    По данным Генеральной прокуратуры, в I квартале 2022 года зарегистрировано 73 124 правонарушения за вождение автомобиля с заведомо подложными или поддельными номерами, по 72 628 фактам наложены административные штрафы, 16 водителей лишены водительских прав.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью ДТП Мажилис Транспорт Шымкент
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