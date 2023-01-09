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    Следовавший из Казахстана в Новосибирск автобус с пассажирами перевернулся на трассе

    9 Января 2023, 11:05

    БАРНАУЛ. КАЗИНФОРМ - Автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск, с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Прокуратура начала проверку, сообщила журналистам в понедельник помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

    «Сегодня в Панкрушихинском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие в 17 километрах от села Панкрушиха. Сошел с трассы и перевернулся автобус, следовавший по маршруту Караганда - Новосибирск», - сказала она.

    В автобусе находилось 54 человека. Ведомством организована проверка.


    Фото: Прокуратура Алтайского края
    ДТП Россия
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