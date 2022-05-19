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    Скрывшие уголовное правонарушение полицейские осуждены в Атырау

    19 Мая 2022, 19:37

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Скрывшие уголовное правонарушение полицейские, которые также обвинялись в бездействии по службе, осуждены в Атырау на два – четыре года лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Антикоррупционной службой по Атырауской области было завершено и передано в суд дело в отношении сотрудников управления полиции города Атырау. Они обвинялись в совершении коррупционных преступлений по пункту первому части четвертой статьи 370, пункту первому, частей второй и третьей статьи 433 УК РК. Эти статьи предполагают наказание за бездействие в службе и сокрытие уголовного правонарушения. Они игнорировали жалобы женщины, что ее преследует муж, угрожая убить. В итоге он ударил женщину топором.

    «По итогам судебных разбирательств приговором судьи городского суда № 2 двое обвиняемых осуждены на четыре года лишения свободы, и еще двое в соответствии со статьей 3 Закона РК «Об амнистии» приговорены к двум годам лишения свободы. Осужденные лишены специальных званий и последующего права занимать должности на государственной службе.

    Онлайн-трансляция оглашения приговора суда проведена с участием коллектива городского управления полиции», - сообщили в пресс- службе городского суда.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Судебный процесс Борьба с коррупцией
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