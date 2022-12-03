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    Скрывавшегося восемь лет преступника задержали в Актобе

    3 Декабря 2022, 04:05

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержали мужчину, который восемь лет находился в розыске за совершение тяжкого преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Мужчину задержали в одном из мебельных цехов Актобе.

    «30 ноября сотрудники управления криминальной полиции ДП Актюбинской области и департамент пограничной службы КНБ РК по области задержали гражданина Российской Федерации, который скрывался более 8 лет от казахстанского правосудия. Его разыскивали за совершение преступления по статье 120 части 2 УК РК «Изнасилование». Преступление он совершил в Актобе. Мужчине 35 лет и он является уроженцем Оренбургской области», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    Задержанного водворили в изолятор временного содержания в Актобе.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Актобе
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