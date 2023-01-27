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    Скотомогильников не хватает фермерам в Актюбинской области

    27 Января 2023, 21:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Скотомогильников не хватает в Мугалжарском районе Актюбинской области. С такой проблемой обратились фермеры в ходе приема в палате предпринимателей к специализированному природоохранному прокурору Сайлау Даулетову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фермеры из Мугалжарского района Турганбай Айтпагамбетов и Сандибек Калдин озвучили сразу несколько проблемных вопросов. Руководитель крестьянского хозяйства «Даурен» Т.Айтпагамбетов рассказал о необходимости строительства скотомогильников с биологической ямой.

    По словам фермера, на сегодня в Талдысайском сельском округе всего один скотомогильник для уничтожения трупов павших животных, когда необходимо 3-4.

    «На 103 тысячи гектаров земель сельского округа как минимум 3-4 скотомогильника нужно. Особенно тяжело в летнее время и в межсезонье. Многие хозяйства находятся в отдаленных точках», — говорит Т.Айтпагамбетов.

    Руководитель хозяйства «Саян» из села Сагашиели Сандибек Калдин рассказал о проблеме обмеления и зарастание камышом русел рек Уил и Темир. Своими силами эту проблему не решить, нужны специальные программы по очистке и расширению русел, считает он.

    Еще один предприниматель Ерлан Абдикаримов из Шалкарского района рассказал, что беспокоится о вырубке деревьев в ходе реализации проекта очистки дна озера Шалкар.

    «Сегодня мы видим системные вопросы. Они будут взяты нами на контроль в обязательном порядке. Будем изучать и прорабатывать комплексные меры по их решению. По реке Уил, к примеру работает специальная комиссия. По Темиру обращений ранее не поступало. Обращаясь к предпринимателям, я бы хотел попросить быть более открытыми, больше доверять органам прокуратуры, потому что вся работа строится в рамках концепции слышащего государства», — отметил специализированный природоохранный прокурор области Сайлау Даулетов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Экология Сельское хозяйство Животные
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