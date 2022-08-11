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    • Скот из горящих загонов спас актюбинский полицейский

    11 Августа 2022 20:42

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Скот из горящих загонов спас актюбинский полицейский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ночь с 8 на 9 августа в селе Мартук произошел пожар. Оперуполномоченный отдела полиции Мартукского района Асхат Конгиреев в ту ночь был в составе дежурной следственно-оперативной группы. Примерно в 02:30 часов он вышел с отдела и по пути домой заметил отблески зарева на другом краю села. Асхат незамедлительно направился туда, узнать, в чем дело. Приближаясь к месту, понял, что произошло возгорание какого-то объекта, сразу же позвонил в дежурную часть. Горело сено в одном из частных домов. Не дожидаясь пожарных, оперативник забежал во двор, навстречу ему выбежала пожилая хозяйка дома и попросила вывести скот из загона. Асхат бросился выводить КРС с летнего загона, привязывать животных в безопасное место. С другого загона выгнал овец на безопасное расстояние. Ни одно домашнее животное при пожаре не пострадало. Хозяева дома, оба пенсионеры, выразили благодарность Асхату Конгирееву, на тот момент они даже не знали, что он сотрудник полиции.
    #Актюбинская область #Происшествия #Пожар
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