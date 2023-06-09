Скорее всего, ЦУР не будут достигнуты на 100% - Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об основных стратегических документах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скорее всего, цели устойчивого развития (ЦУР) не будут достигнуты на 100%, но мы должны максимизировать их воздействие. И эта работа будет проводиться постоянно. Хочу добавить, что даже до того, как мы приняли ЦУР, у нас были схожие показатели, и Казахстан является одной из нескольких стран мира, которая имеет долгосрочное видение развития. Уже в 2012 году мы приняли Стратегию-2050. В этом году Президент подписал новый документ – Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года, и наш горизонт долгосрочного видения расширился как минимум еще на 10 лет», - сказал Алибек Куантыров на панельной сессии в рамках Международного форума Астана.

По его словам, ЦУР в стране уделяется большое внимание.

«У нас есть повестка по зеленой экономике, по гендерному равенству. И мы уделяем особое внимание всем этим областям. И благодаря работе Координационного совета, мы все делаем на системной основе. Мы всегда участвуем в любых дискуссиях, которые касаются реализации ЦУР, потому что они тесно связаны с нашей экономикой, социальными вопросами, инфраструктурой и окружающей средой. Это то, что мы хотим передать нашим будущим поколениям, и это очень комплексный вопрос», - добавил министр.



