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    Скорее всего, ЦУР не будут достигнуты на 100% - Миннацэкономики

    9 Июня 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об основных стратегических документах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Скорее всего, цели устойчивого развития (ЦУР) не будут достигнуты на 100%, но мы должны максимизировать их воздействие. И эта работа будет проводиться постоянно. Хочу добавить, что даже до того, как мы приняли ЦУР, у нас были схожие показатели, и Казахстан является одной из нескольких стран мира, которая имеет долгосрочное видение развития. Уже в 2012 году мы приняли Стратегию-2050. В этом году Президент подписал новый документ – Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года, и наш горизонт долгосрочного видения расширился как минимум еще на 10 лет», - сказал Алибек Куантыров на панельной сессии в рамках Международного форума Астана.

    По его словам, ЦУР в стране уделяется большое внимание.

    «У нас есть повестка по зеленой экономике, по гендерному равенству. И мы уделяем особое внимание всем этим областям. И благодаря работе Координационного совета, мы все делаем на системной основе. Мы всегда участвуем в любых дискуссиях, которые касаются реализации ЦУР, потому что они тесно связаны с нашей экономикой, социальными вопросами, инфраструктурой и окружающей средой. Это то, что мы хотим передать нашим будущим поколениям, и это очень комплексный вопрос», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Миннацэкономики Международный форум Астана
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