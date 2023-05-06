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    Скопление транспорта на участках границы с Кыргызстаном и Узбекистаном объяснили в Погранслужбе КНБ РК

    6 Мая 2023, 18:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба сообщает, что в пунктах пропуска на казахстанско-узбекском и казахстанско-кыргызском участках границы отмечается скопление лиц и транспортных средств по причине увеличения пассажиропотока. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкойна пресс-службу КНБ РК.

    «Пункты пропуска на государственной границе Республики Казахстан, с учетом праздничных и выходных дней, работают в штатном режиме, дополнительно усилены сотрудниками Пограничной службы», - отметили в пресс-службе.

    По ее информации, интенсивность пропуска в пределах значений, соответствующих праздничным дням. Казахстанцев просят учитывать эту информацию при планировании международных поездок.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт Пограничники
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