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    Скопление грузового транспорта наблюдается на польско-белорусской границе

    18 Апреля 2022, 18:46

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На польско-белорусской границе образовалась длинная очередь грузовых автомобилей, пытающихся выехать из Евросоюза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC.

    По данным британского информационного агентства, российские и белорусские перевозчики пытаются выехать из ЕС по истечении срока санкций.

    Евросоюз запретил грузовикам из России и Беларуси, кроме тех, которые перевозят лекарства, почту или нефтепродукты, въезжать либо оставаться на территории Евросоюза.

    Очередь автотранспорта удлинилась до 80 км. При этом количество грузовиков на двух пограничных переходах составляет от 230 до 400 автомобилей.

    Министерство транспорта Беларуси приняло ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС.

    «С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», - сообщается на сайте Министерства транспорта Беларуси.

    Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Транспорт Беларусь Евросоюз Польша Логистика Мировые новости
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