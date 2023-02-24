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    Скончался казахстанский музыкант Darkhan Juzz

    24 Февраля 2023, 16:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни казахстанский музыкант Darkhan Juzz (Дархан Джунусбеков), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ушел из жизни талантливый певец Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz). Дархан был ярким представителем современной казахской музыки. Скорбно слышать о смерти яркой звезды. Он был тем музыкантом, который внес огромный вклад в развитие казахской музыки. Покойся с миром, Дархан! Твой светлый образ навсегда останется в сердце тех, кто ценил твое творчество», - сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин на своей странице в Instagram Ерлан Карин.

    Под публикацией Госсекретаря звезды шоу-бизнеса и казахстанцы оставляют соболезнования, благодарят артиста за его творчество.

    Darkhan Juzz — казахстанский хип-хоп исполнитель. Увлекаться музыкой начал в 14 лет. В 2016 г. выложил в Интернет первые треки, которые сразу стали расходиться по Казнету и попадать в плейлисты у подростков. После этого появился дебютный клип «‎Кун мен айым»...

    В Министерстве иностранных дел сообщили подробности гибели артиста.

    «По информации полиции Таиланда, 24 февраля на острове Пхукет скончался гражданин Казахстана Дархан Джунусбеков. Смерть нашего гражданина наступила в результате ДТП, он передвигался на арендованном мопеде. Консул на связи с родными погибшего, ведется работа по оформлению необходимых документов для отправки тела в Казахстан», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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