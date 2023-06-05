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    Скончался казахстанец, впавший в кому в Таиланде

    5 Июня 2023, 08:25

    ПХУКЕТ. КАЗИНФОРМ - 24-летний турист из Казахстана Артур Искаков скончался в больнице Таиланда, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщила его сестра.

    «Артура больше нет с нами», — сообщила его сестра.

    Ранее стало известно, что тайские спасатели вытащили молодого человека из моря. Его состояние тяжелое, он находится в коме.

    Кроме того, в СМИ сообщалось, что родственники 24-летнего Артура Искакова просят помочь казахстанские власти доставить его на родину, так как беспокоятся о его состоянии в госпитале в Таиланде.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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