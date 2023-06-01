Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Женщина работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».

Как сообщалось, смертельное ДТП произошло на 594 км автодороге Самара-Шымкент.

По данным полиции, 27-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» допустил столкновение с грузовой автомашиной «DAF». В результате ДТП трое пассажиров автомашины «Лада Ларгус» скончались на месте происшествия и четверо с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

Позже в больнице скончалась 27- летняя женщина. По данным управления здравоохранения Актюбинской области, у нее была сочетанная травма, ушиб головного мозга, перелом ребра, вывих головки бедра, массивное кровоизлияние. Врачи проводили реанимацию, но примерно через полчаса после доставки пострадавшая скончалась. Она работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете Уральска.

В Кобдинскую ЦРБ также привезли 27-летнего водителя Lada Largus. У него сотрясение головного мозга, ушиб плеча и перелом надколенника.

Среди пострадавших еще две женщины. Одной 46 лет, у нее сотрясение мозга, перелом плеча, второй 27 лет, у нее тоже сотрясение мозга, перелом предплечья. Больных решено перевезти в Актобе в больницу скорой медицинской помощи.