Скончался актер театра и кино Сагат Жылгелдиев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ушёл из жизни заслуженный актёр Казахстана Сагат Жылгелдиев. Информацию подтвердили в пресс-службе Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скончался актёр нашего театра Сагат Жылгелдиев. Коллектив театра, его коллеги выражают глубокие соболезнования его родным и близким. Яркий образ Сагат аға навсегда останется в памяти коллег, коллектива и любимых зрителей», - говорится в сообщении.

Жылгелдиев Сагат Ермагамбетович родился 12 декабря 1954 года в селе Аккыр, Джалагашского района Кызылординской области. Он окончил театральную студию при Казахском драматическом театре, актерское отделение Казахской национальной консерватории.

Заслуженный артист Казахстана Сагат Жылгелдиев удостоен медали «Ерен еңбегі үшін».

Сагат Ермагамбетович трудовую деятельность начал в 1977 году в областном драматическом театре имени Бикен Римовой в городе Талдыкоргане.

С 1997 года работал актером Казахского Государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова.

В последнее время Сагат Жылгелдиев снимался в художественных фильмах. Среди популярных телесериалов с его участием можно выделить такие ленты, как «Шалғайдағы оқиға», «Арман жолында», «Әке борышы». Вместе со своей супругой Жибек Лебаевой актёр снялся в кинофильме известного режиссёра Еркебулана Жолдасова «Жениться за 72 часа».

Фото: alashainasy.kz