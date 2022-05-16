Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Скончался актер театра и кино Сагат Жылгелдиев

    16 Мая 2022, 09:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ушёл из жизни заслуженный актёр Казахстана Сагат Жылгелдиев. Информацию подтвердили в пресс-службе Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Скончался актёр нашего театра Сагат Жылгелдиев. Коллектив театра, его коллеги выражают глубокие соболезнования его родным и близким. Яркий образ Сагат аға навсегда останется в памяти коллег, коллектива и любимых зрителей», - говорится в сообщении.

    Жылгелдиев Сагат Ермагамбетович родился 12 декабря 1954 года в селе Аккыр, Джалагашского района Кызылординской области. Он окончил театральную студию при Казахском драматическом театре, актерское отделение Казахской национальной консерватории.

    Заслуженный артист Казахстана Сагат Жылгелдиев удостоен медали «Ерен еңбегі үшін».

    Сагат Ермагамбетович трудовую деятельность начал в 1977 году в областном драматическом театре имени Бикен Римовой в городе Талдыкоргане.

    С 1997 года работал актером Казахского Государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова.

    В последнее время Сагат Жылгелдиев снимался в художественных фильмах. Среди популярных телесериалов с его участием можно выделить такие ленты, как «Шалғайдағы оқиға», «Арман жолында», «Әке борышы». Вместе со своей супругой Жибек Лебаевой актёр снялся в кинофильме известного режиссёра Еркебулана Жолдасова «Жениться за 72 часа».

    Фото: alashainasy.kz

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Культура Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи