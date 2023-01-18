Скончалась старейшая жительница планеты

ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Старейшая жительница планеты, француженка сестра Андрэ (в миру Люсиль Рандон) умерла в ночь на вторник в возрасте 118 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на представителя дома престарелых, в котором жила сестра Андрэ, смерть наступила во сне.

Люсиль Рандон родилась во Франции 11 февраля 1904 года. Она была признана старейшей жительницей планеты 26 апреля 2022 года.

Рандон в молодости работала гувернанткой. Ее крестили в 26 лет, в 41 год она стала монахиней и работала в течение 28 лет в больнице города Виши, где помогала сиротам и старикам. В 1979 году поступила на службу в монастырь в Савойе. С 2009 года проживала в тулонском доме престарелых.

Фото: aussiedlerbote.de

