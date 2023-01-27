Скончалась сенатор Гульмира Каримова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 46-м году жизни скоропостижно ушла из жизни новоизбранный сенатор Гульмира Каримова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 46-м году жизни скоропостижно ушла из жизни новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Предварительный диагноз «Анафилактический шок». Депутаты и Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны», - сообщили в пресс-службе Сената Парламента РК.

Каримова Гульмира Раинбековна

Дата рождения: 13.08.1977

В 1998 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет по специальности «Учитель начальных классов», в 2008 году Кокшетауский университет по специальности «Финансы», в 2016 году - магистратуру Омского государственного педагогического университета по направлению «педагогическое образование».

Свою трудовую деятельность начала в 1998 году с учителя начальных классов городской классической гимназии г. Петропавловска.

С 2006 года занимала должность заместителя директора по научно-методической работе.

С 2010 года работала директором средней школы-комплекса национального возрождения №17.

С 2013 года являлась руководителем Государственного учреждения «Отдел образования» г. Петропавловска.

В 2017 году назначена руководителем управления образования Акимата Северо-Казахстанской области.

С сентября 2021 года – Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Фото: gov.kz



