Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Скончалась певица Тина Тернер

    25 Мая 2023, 01:00

    ЦЮРИХ. КАЗИНФОРМ - В возрасте 83 лет умерла легендарная американская и швейцарская певица Тина Тернер, передает МИА «Казинформ».

    О смерти певицы сообщается на ее странице в Instagram.

    «С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд будущего. Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставляет нам всю свою величайшую работу: свою музыку. Все наше сердечное сострадание обращено к ее семье. Тина, мы будем очень по тебе скучать», - говорится в тексте публикации.

    Тина Тернер была одной из самый популярных певиц 1960-х - 1980-х годов. На ее счету восемь премий «Грэмми», она носила неофициальный титул «королевы рок-н-ролла».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Компания Илона Маска будет вживлять микрочипы в мозг людей
    Чудо-имплантаты: Парализованный мужчина вновь обрел способность ходить
    Новый владелец Silicon Valley Bank сократит сотни сотрудников
    Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз