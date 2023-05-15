Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова

    15 Мая 2023, 16:04

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае скончалась 23-летняя параспортсменка Малика Мухтарова. На ее странице в Instagram сообщается о том, где и когда проводят Малику в последний путь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Малике Мухтаровой было всего 23 года. Несмотря на то, что в детстве ей поставили диагноз ДЦП, благодаря своему упорству и труду, в 2015 году она стала пятикратной чемпионкой Костанайской области по спортивно-бальным танцам. С 2016 года участвовала в международных конкурсах.

    В сентябре 2016 года она стала бронзовым призером Кубка мира по спортивным танцам на колясках. Соревнование проходило в Санкт-Петербурге. В ноябре того же года Малика стала чемпионкой Азии по танцам на колясках в Тайване. Она завоевала на чемпионате две золотые и одну бронзовую медали.

    В июне 2017 года она стала чемпионкой Казахстана. А уже 20 - 23 октября Малика на чемпионате мира, который проходил в Бельгии, заняла два призовых третьих места.

    После дважды взяла первенство на Кубке Азии, дважды – «бронзу» Кубка мира. В 2021 году костанайская параспортсменка получила серебряную медаль на Кубке мира в Италии, осенью 2022 года – «золото» на Кубке мира в Словакии.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии
    Елена Рыбакина рекордно поднялась в рейтинге WTA
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    5 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    Новости партнеров