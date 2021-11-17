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    Сколько жителям Шымкента придется сидеть без электричества

    17 Ноября 2021, 16:57

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий сотни жителей Шымкента остались без света. Отключение электроэнергии произошло по 23 направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

    Работы по восстановлению проводят около 30 бригад «Оңтүстік Жарық Транзит».

    «Вчера ночью был сильный ветер, утром буран из-за этого некоторые районы города остались без света. Такие районы, как Северо-запад, Таскен, даже некоторые части и улицы в центре города. Там электроэнергия передается через воздушные линии электропередачи. В остальных районах города кабельные линии, они не пострадали. Сейчас работы ведутся. Постараемся подключить свет к вечеру, может даже получится часам к 5», — ответили в «Оңтүстік Жарық Транзит.

    Впрочем, на усиленный режим работы переведены и коммунальные службы, отвечающие за состояние дорог.

    Всего в работах по уборке снега было задействовано около 95 единиц техники и почти 500 рабочих.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Энергетика Шымкент
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