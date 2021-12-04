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    Сколько жилых домов подлежат переходу на ОСИ в Нур-Султане

    4 Декабря 2021, 14:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане насчитывается 3097 МЖД (многоквартирные жилые дома, прим. ред.), из них подлежат переходу на ОСИ 2 859 МЖД (238 МЖД относятся к ведомственным и аварийным домам, в которых создание ОСИ невозможно), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    На сегодняшний день, на новые формы управления перешло 1 657 МЖД (58%). Создан «Центр ОСИ», который осуществляет административное и правовое сопровождение.

    Центр ежемесячно консультирует около 350 собственников по вопросам управления МЖД. Проводятся собрания с жителями МЖД, осуществляется подомовой обход. Несмотря на принимаемые меры, имеется ряд проблем, которые мешают созданию ОСИ.

    Первое. В многоквартирных домах небольшой этажности в 2-5 этажей переход на ОСИ с открытием отдельных счетов приводит к увеличению средств на содержание. В домах такого типа высокая изношенность инженерных систем, кровли, фасада. ОСИ создаются как новые юридические лица и средства на капитальные виды работ накопить не успевают. С первых дней приступить к восстановительным работам по дому затруднительно.

    Второе. В Законе «О жилищных отношениях» не предусмотрена мера ответственности к представителям форм управления объектом кондоминиума ТОО, КСК, ИП, ОО, ЖСК и др. в передаче полномочий новообразованным ОСИ.

    Руководители прошлых форм управления не включённые в Закон «О жилищных отношениях» искусственно препятствуют деятельности ОСИ, что приводит к долгим судебным разбирательствам и финансовым расходам.

    Ранее заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции Дархан Кулбаев назвал проблемные вопросы внедрения ОСИ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана ЖКХ Акимат Жилье
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