Сколько жамбылцев получают пособия от государства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как сэкономить время и нервы при получении государственных услуг, рассказали в Жамбылском областном филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ»

По словам заместителя директора филиала Мухтара Алимбетова, это один из основных операторов в системе осуществления и учета деятельности основных институтов социально-экономической сферы страны и Правительства Республики Казахстан в сфере выплаты социальных выплат населению.

«Вместе с выплатами пенсий и пособий, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» проводит работу по приему документов на социальные выплаты, по проверке достоверности принятых документов, исчислению размеров пенсий и пособий, по направлению проекта решения в электронном виде в соответствующий уполномоченный орган, обеспечению утвержденных ежемесячных выплат. Всего за счет получателей пенсий и пособий по Жамбылскому областному филиалу из республиканского бюджета выплачено 42,5 млрд тенге. При этом 32 852 получателям из государственного фонда социального страхования выплачено 5,2 млрд тенге», - отметил спикер.

На сегодняшний день, по его словам, на учете госкорпорации состоят 130 590 получателей пенсий по возрасту, зарегистрировано 148 918 получателей пособий. Выплаты пенсий и пособий осуществляются ежемесячно через отделения банков второго уровня и АО «Казпочта».

Всего по итогам двух месяцев 2023 года в социально-трудовой сфере оказано 18 572 государственных услуг, и более всего именно через государственную корпорацию – 7 867 услуг. Через портал электронного правительства оказано 1 232 услуги – это пособия по инвалидности и потере кормильца, на рождение ребенка, уход за ребенком, на погребение, многодетным семьям.

Проактивно оказано 9 063 услуги, в том числе выплаты по инвалидности, по случаю потери кормильца, пособия на рождение ребенка, уход за ребенком, усыновителям (удочерителям), опекунам, а также воспитывающим ребенка-инвалида и другие.

Кроме этого, госуслуги оказываются через отдел медико-социальной экспертизы, центр занятости.

«Для обеспечения достойного уровня жизни граждан пенсионного возраста в нашей стране проводится работа по совершенствованию социального и пенсионного законодательства, по усилению мер поддержки семей с детьми и уязвимых категорий граждан, проводится модернизация и оптимизация государственных услуг в социально-трудовой сфере. Госуслуги по социальным выплатам с пенсионными выплатами, оказываемые через госкорпорацию, оказываются проактивно и в электронном виде, то есть граждане получают услуги на дому посредством ответа на уведомление по мобильному телефону или через портал электронного правительства», - пояснил спикер.

Если раньше подача заявлений на выплаты пенсий и пособий происходила по месту жительства, то сегодня в пилотном проекте запущен прием экстерриториальных документов, то есть заявления на эти пособия и пенсионные выплаты будут приниматься из любого региона страны независимо от места жительства. Заявление может быть передано в отделы любых ЦОНов.

Граждане могут получать государственные услуги в электронном виде путем регистрации номеров мобильных телефонов на базе мобильных граждан (МАБ). Получая госуслуги в электронном виде, следует учитывать, что вы экономите свое время, и не стоите в очередях в госорганах, отметил заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области Мухтар Алимбетов.