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    Сколько земель возвращено в собственность государства в Казахстане

    9 Июня 2021, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько земель возвращено в собственность государства в Казахстане, рассказал на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов, министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам космического мониторинга выяснилось, что не используется 8,3 млн гектар земель (сельхозназначения, прим.ред.).На сегодня идет процесс их возвращения государству. В частности, из них 2,6 млн гектар уже возвращено, 2,2 млн гектар были переданы работающим местным хозяйствам, по 3,5 млн гектар ведется процесс возвращения, то есть дела по ним будут переданы в суды и после решения судов, они будут возвращены государству», - пояснил Сапархан Омаров.

    Министр добавил, что в прошлом году космомониторинг проводился в четырех регионах, в этом же году планируется провести эти работы по всей республике. Пока цифры по этому году не уточнены.

    Ранее сообщалось, что Минсельхоз РК проведет анализ, насколько могут повыситься цены на продукцию в связи с внедрением платных автодорог

    «Конечно, любое удорожание энергоносителей и других услуг приведут к удорожанию (сельхоз, прим.ред.) продукции. Поэтому мы совместно с заинтересованными органами будем работать по этому вопросу. Мы еще не проводили такой анализ, но будем проводить», - сказал Сапархан Омаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Суды Минсельхоз Сельское хозяйство
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