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    Сколько запасов урана осталось в Казахстане

    21 Ноября 2022, 15:33

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане самая экологически чистая технология добычи урана. Об этом заявил главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром» Аскар Батырбаев, выступая на международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом того, что ожидается большой спрос, ожидается строительство очень большого количества реакторов, Казатомпром тоже не сидит на месте. Мы являемся самым крупнейшим производителем в последние 10 лет. У нас самая экологически чистая технология добычи урана, метод ПСВ», - сказал Аскар Батырбаев

    Он также рассказал об урановых запасах нашей страны.

    «Казахстан имеет 12 % мировых запасов или вторе место в мире, разведанные запасы составляют 125 тыс. тонн и ресурсы примерно в 785 тыс. тонн. При текущем уровне производства, это примерно эквивалентно 30 годам производства на уровне 2021 года», - сообщил Аскар Батырбаев.

    Представитель Казатомпрома выступил по средствам онлайн-трансляции.

    В Сочи, в Парке науки и искусств «Сириус» начал работу международный форум «АТОМЭКСПО-2022» – одно из основных конгрессно-выставочных мероприятий мировой атомной отрасли.

    Форум объединил руководителей государственных структур, крупнейших вендоров и компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов, где обсуждаются актуальные вопросы инновационного развития на базе атомных технологий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Казатомпром Экология Экономика Россия
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