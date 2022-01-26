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    Сколько выпускников казахстанских вузов и колледжей остаются без работы после получения диплома

    26 Января 2022, 20:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев озвучил статистику трудоустройства выпускников вузов и колледжей в течение первого года после выпуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить про колледжи, то из 145 тысяч ребят, которые выпустились в 2020 году, 65,1% находят работу в течение первых 12 месяцев. Касательно ребят из высшего образования, там цифра чуть выше - 77,7% выпускников находят работу в течение первого года. Также есть цифра по вузам, которая говорит о стабильном трудоустройстве, когда ребята в течение трех месяцев продолжают работать и поступают пенсионные отчисления – она чуть ниже 70%», - рассказал Олжас Ордабаев, выступая на телеканале «Хабар 24» в программе «Интервью».

    Он добавил, что НПП на постоянной основе проводит опрос работодателей. Результаты показывают, запросы от бизнеса в настоящее время поменялись. Более 40% респондентов говорят, что соискатели не в достаточной мере владеют «мягкими» навыками. В их числе умение выстраивать взаимоотношения в коллективе, доносить свои мысли, работать в команде, критически мыслить.

    «Сейчас помимо профессиональных навыков, работодателю нужны мягкие навыки, многие работодатели называют это «шустрый». Эта человеческая шустрость нужна практически во всех специальностях вне зависимости от секторов экономики», - добавил спикер.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Вузы Занятость Общество Трудоустройство
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