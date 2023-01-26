Сколько времени тратят пользователи на соцсети и какие из них выбирают

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В третьем квартале 2022 года численность пользователей соцсетей в мире составила уже 4,74 млрд — плюс 0,7% за квартал и плюс 4,2% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. СМИ, госструктуры, популярные и знаменитые люди уже перешли или так или иначе переходят в различные соцсети, там же находят славу и известность новые лица. Соцсети стали местом выражения позиции, проявления реакции общества и обмена мнениями, а также возможностью решить онлайн самые разные проблемы, от локальных до глобальных (или же создать их). Один маленький пост может повлечь за собой реакцию колоссальных масштабов.

Самая первая соцсеть, которая начала завоевывать популярность — Classmates.com — появилась еще в 1995 году. Периодом бума запусков социальных сетей принято считать 2003-2004 годы (появление LinkedIn, MySpace и Facebook). В русскоязычном сегменте ключевые социальные сети — Одноклассники и ВКонтакте — стали набирать популярность с 2006 года.

В третьем квартале 2022 года, по данным Datareportal.com, численность пользователей соцсетей в мире составила уже 4,74 млрд — плюс 0,7% за квартал и плюс 4,2% за год.

Фактически это значит, что 59,3% всех людей земли являются пользователями соцсетей, а если считать людей от 13 лет и старше, то и вовсе 75,9%, то есть три из четырех. Еще одна впечатляющая цифра: соцсетями пользуются 93,4% человек, имеющих доступ к интернету. По сути это значит, что если у пользователя вообще есть интернет, то, скорее всего, и аккаунт в соцсети у него тоже есть.

Большая часть пользователей соцсетей — мужчины (54%), а женщины составляют 46% пользователей соответственно.

В третьем квартале 2022 года каждый человек в возрасте от 16 до 64 лет проводил в соцсетях в среднем 2 часа 28 минут в день (на 1 минуту больше, чем годом ранее).

Больше всего времени в соцсетях проводят жители Нигерии: 4 часа 20 минут в день. Далее идут Бразилия и ЮАР (3 часа 44 минуты), Филиппины (3 часа 42 минуты), Колумбия (3 часа 35 минут). Меньше всего времени в соцсетях проводят жители Японии (49 минут в день), а также Южной Кореи (1 час 11 минут) и Австрии (1 час 30 минут).

Большинство людей пользуются соцсетями для общения с родными и друзьями (47%). 35,4% просто стремятся заполнить свободное время, 34,6% читают новости и истории, 30% ищут определенный контент, 28,7% пытаются понять, что происходит в мире. Еще 27% пользователей ищут в соцсетях вдохновение и новые идеи для воплощения или приобретения, 26,2% — ищут и покупают различные товары.

Самой популярной соцсетью в мире является Facebook: 2,9 млрд пользователей. Следом идут Youtube и мессенджер WhatsApp: 2,5 млрд и 2 млрд пользователей. В пятерку лидеров вошли Instagram (1,4 млрд пользователей) и WeChat (1,3 млрд пользователей). В списке самых востребованных также оказались TikTok, Facebook Messenger, Telegram, китайские Douyin, Kuaishou, Sina Weibo и многие другие.

При этом самой любимой сетью для активных пользователей стал WhatsApp, «дитя» Meta Марка Цукерберга и его команды: его выбрали 16,1%. На втором месте среди фаворитов пользователей оказалась соцсеть Facebook от той же платформы (14,6%), а еще один продукт Meta, Instagram, занял третье место, уступив «старшему брату» лишь 0,1 п. п. (14,5%).

Если рассмотреть количество времени, которое пользователи проводят в соцсети, то здесь ожидаемо лидирует Youtube: в среднем 23,4 часа в месяц. В TikTok пользователи поводят 22,9 часа в месяц, в Facebook — 19,7 часа, в WhatsApp — 17,3 часа, в Instagram — 11,7 часа, в Line — 11 часов, в Twitter — 5,5 часа, в Telegram — 4 часа, в Facebook Messenger и Snapchat — 3,1 часа.





Фото:ranking.kz



