Сколько военнослужащих и техники ОДКБ приступили к реализации задач в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Совета Коллективной безопасности в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач Коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«События в Казахстане приобрели критический характер. Алматы и девять областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от плана захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов», - сказал Глава государства.

По его словам, на сегодняшний день в соответствии с решением Совета Коллективной безопасности в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач Коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

«Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Чуть позже мы заслушаем доклад Генерального секретаря ОДКБ по обстановке и реализуемым задачам», - добавил Касым-Жомарт Токаев.