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    Сколько военнослужащих и техники ОДКБ приступили к реализации задач в Казахстане

    10 Января 2022, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Совета Коллективной безопасности в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач Коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «События в Казахстане приобрели критический характер. Алматы и девять областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от плана захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов», - сказал Глава государства.

    По его словам, на сегодняшний день в соответствии с решением Совета Коллективной безопасности в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач Коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

    «Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Чуть позже мы заслушаем доклад Генерального секретаря ОДКБ по обстановке и реализуемым задачам», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОДКБ Президент Казахстана Совбез РК ЧП-2022
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