Сколько уже заработала Елена Рыбакина на турнире в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обнародован гарантированный заработок первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной после выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент Рыбакина обеспечила себе призовые в 352 635 долларов (≈ 163,65 млн тенге). Минувшей ночью по времени Астаны Елена одолела Каролин Мухову из Чехии (7:6, 2:6, 6:4) и вышла в полуфинал на первую ракетку мира Игу Швёнтек. В случае попадания в решающий поединок казахстанка получит 662 360 долларов (≈ 307,4 миллиона тенге).

Матч Рыбакина — Швёнтек за выход в финал состоится утром субботы в 07:00 по казахстанскому времени.

Елена Рыбакина впервые в своей карьере добралась до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе.



