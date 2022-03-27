Сколько урана планируют добыть в Казахстане в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой объем электроэнергии на сегодня вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии, в каком состоянии находится отечественная атомная отрасль и какие проекты планируется реализовать в этих сферах, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, по итогам 2021 года объем электроэнергии, выработанный объектами ВИЭ, составил 4,2 млрд кВт.ч.

Предварительный план выработки электроэнергии ВИЭ на 2022 год составляет 4,5 млрд кВт.ч.

Продолжаются работы по привлечению инвесторов в сектор ВИЭ. В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию 10 проектов ВИЭ суммарной мощностью 290 МВт на сумму 225 млн долларов.

Что касается атомной отрасли, в 2021 году объем добычи урана составил – 21,8 тыс тонн, план на 2022 год – 22,3 тыс тонн.

На сегодня Казахстан заинтересован не только в добыче и поставках природного урана, но и в производстве и сбыте урановой продукции более высокого передела.

С этой целью предусматривается создание вертикально-интегрированного комплекса ядерно-топливного цикла.

На Ульбинском металлургическом заводе запущено производство порошков диоксида урана мощностью 317 тонн, переработке скрапов мощностью 155 тонн и производству топливо выделяющих сборок мощностью 200 тонн (для АЭС в КНР).

Вместе с тем, как отмечают в Минэнерго, на сегодня активно ведутся работы по цифровизации отрасли ТЭК.

Первое, в сфере недропользования Министерством запущены электронные аукционы на предоставление права недропользования.

Второе, в целях автоматизации учета нефти, газа в 2021 году в пилотном режиме запущена «Информационная система учета нефти, газа и газового конденсата».

Третье, в сфере электроэнергетики в пилотном режиме запущены «Цифровая карта генерации Республики Казахстан» и «Цифровая карта гидропотенциала Республики Казахстан».

Также реализуются проекты умных сетей «Smart Grid» направленные на повышение эффективности, надежности и устойчивой работы энергетической системы в целом.

В текущем году планируется: пересмотреть перечень документов и сведений, предоставляемых для участия в аукционе, с учетом возможности их получения их информационных систем государственных органов; автоматизировать планы и графики поставки сжиженного нефтяного газа, нефти и нефтепродуктов; дальнейшее развитие ЕГСУ и поэтапный переход на единую платформу Казнедра; ввести ИСУН в промышленную эксплуатацию; подключить к ИСУН около 70 организаций; проработать вопрос по оснащению приборами учета нефтебаз; ввести в промышленную эксплуатацию Цифровую карту генерации и Цифровую карту гидропотенциала; в пилотном режиме запустить систему учета электроэнергии; внедрение сервиса «Онлайн-ЭСО», позволяющего осуществлять смену поставщика.

В ведомстве также сообщили, что в сферах электроэнергетики и атомной энергии в рамках государственного контроля за 2021 год проведено 2 484 контрольных мероприятий, из них 310 – внеплановые проверки.

Выдано 562 предписания на устранение нарушений требований нормативных правовых актов.

Также выдано 1300 лицензий в области использования атомной энергии.

Вместе с тем, за нарушение законодательства в области электроэнергетики и использования атомной энергии составлено – 231 административное дело. Наложено административных штрафов на сумму 75,4 млн тенге. Взыскано 65,7 млн тенге (87%).