Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Имантауско-Шалкарской курортной зоне Северо-Казахстанской области зимой действуют 10 туробъектов, которые могут предложить активный и оздоровительный отдых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отделе туризма рассказали, что всего в Айыртауском районе работают 44 зоны отдыха, которые в сутки могут принять более 3,5 тысячи туристов. Однако большая часть из них функционирует только в теплое время года. Зимой же могут разместить и предложить развлечения туристам всего 10 объектов. У каждого свой набор услуг, расположение, условия и цены.

На озере Шалкарнаходитсязона отдыха «Изумрудное».Здесь несколько корпусов с номерами, отдельные дома. Еду готовить придется самим либо питаться в кафе на территории. В качестве развлечений зимой предлагают аэросани, лыжи, тюбинги, коньки. Есть кедровая бочка-ванна, бани. Стоимость дома из сруба от 23 до 48 тысяч тенге в сутки.

На озере Имантау зон отдыха значительно больше. Любителей провести время зимой на природе встречают семь объектов. Один из них – зона отдыха «Солнечное ВИП» с пантолечебницей. Рассчитана она 36 мест. Здесь считают стоимость за пять дней. В 45 тысяч тенге включено проживание, четырехразовое питание, ингаляция, соляная комната, гидромассаж ног, фитобочка, ароматерапия, витаминный чай с медом. За отдельную плату – пантовая ванна, бочка.

На территории зоны отдыха «Адель» располагаются семь двухэтажных коттеджей, три одноэтажных, бассейн, бани, кафе. Одновременно могут принять 106 человек. Стоимость в декабре-январе составляет 7-8 тысяч тенге с человека, в остальное время – 5 тысяч тенге. Зона отдыха находится на берегу озера Имантау. В распоряжении туристов, приезжающих зимой, квадроциклы, лыжи и коньки. Для любителей зимой купаться в озере организуют купель.

Небольшая зона отдыха, вмещающая 20 человек, называется «Дом у озера». За сутки здесь придется оплатить 60 тысяч тенге. Другой гостевой дом «Адам» может принять 30 человек. Стоимость его 120 тысяч тенге. Либо можно арендовать комнату за 10 тысяч тенге. В качестве развлечений предлагают прогулки на лыжах, баню и бильярд.

Охотничий дом с поэтическим названием «Орлиная гора» тоже работает круглый год. Здесь развивают спортивный и охотничий туризм. Гостиничный комплекс вмещает 20 человек, на территории имеется кафе, баня, магазин. Туристы могут арендовать снегоход, лыжи. Сотрудники проконсультируют по охоте. Здесь оформляют документы, разрешающие охоту на дичь, когда наступает сезон. Стоимость проживания составляет 3 тысячи тенге с человека.

Более высокая стоимость и уровень комфорта у зоны отдыха «Қазығұрт». Здесь предлагают три типа гостевых домов по цене от 65 до 85 тысяч тенге. Спальных мест – 6-8, в зависимости от типа. Всего на территории пять домов, три глэмпинга. В каждом доме есть необходимая бытовая техника и посуда, предоставляют мангал, костровую чашу, казан.

Тем, кто предпочитает, останавливаться в гостиницах – дорога в райцентр Саумалколь. Здесь работают «Актоты» и «Рандеву». Гостиницы предлагают номера классов «стандарт», «полулюкс», «люкс». Стандартные номера стоят от 5 до 8 тысяч тенге, полулюкс – 10 тысяч, люксы – от 10 до 15 тысяч тенге в зависимости от количества в них мест и набора услуг. Услуги прачечной, ресторана, бара, бильярдного зала – за отдельную плату.

Поклонникам зимней спортивно-любительской рыбалки на озерах Шалкар и Имантау подойдут зоны отдыха «Изумрудное», «Турпан», «Дом у озера», «Адам», «Адель», «Казыгурт», «Имантау».

Любая зона отдыха в качестве бонуса предложит чистый воздух, прогулки в лесах, тишину вокруг и полный релакс вдали от шумных городских улиц. Не зря ведь природный ландшафт Имантауско-Шалкарской курортной зоны сравнивают со Швейцарией.

Айыртауский район интересен еще и историко-культурными объектами. Здесь находится мемориальный комплекс, посвященный героям Карасай и Агынтай батырам, усадьба Айганым – бабушки Шокана Уалиханова, поселение Ботай и открытый в этом году мавзолей, посвященный Жанатай батыру.

Зоны отдыха, работающие в регионе зимой, могут вместить чуть более 400 туристов. Желательно бронировать места в них заранее. Информация есть на сайте Айыртауского района.

Ежегодно в развитие Имантауско-Шалкарской курортной зоны вкладывают миллиарды тенге. В этом году бюджет на эти цели достиг 2 миллиардов. Летом здесь с размахом провели фестиваль «Imantau Shalkar Tourism Fest 2022». На мероприятие приехали представители турбизнеса Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областей, туристские сообщества приграничных регионов России. В областном акимате говорят, что потенциал у курортной зоны большой. Недавно министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что ее недооценивают. Полноценному ее развитию мешает расположение на территории национального парка. Однако министр заверил, что в следующем году будет принято решение по этому вопросу.

Фото отдела туризма управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития



