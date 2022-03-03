Сколько стоит квартира по госпрограмме, рассказали в акимате Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году по программе «Нұрлы жер» строят семь многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, все 738 квартир в них будут реализованы через ипотеку.

Многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут воспользоваться программой «Бақытты отбасы». Первоначальный взнос по ней составляет 10%, срок кредитования – до 20 лет и под 2% годовых.

Тот, кто состоит в очереди на жилье, может воспользоваться ипотечной программой «Кредитное жилье для очередников МИО», или «5-20-25». В горакимате добавили, что определение платежеспособности, и распределение жилья по указанным категориям относится к компетенции «Отбасы банка».

«Цена за один квадратный метр по указанным программам – 160 тысяч тенге. Таким образом, средняя цена за однокомнатную квартиру – 5,7 млн тенге, за двухкомнатную – 8 млн тенге, за трехкомнатную – 11 млн тенге», - добавили в акимате Петропавловска.