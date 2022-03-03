Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сколько стоит квартира по госпрограмме, рассказали в акимате Петропавловска

    3 Марта 2022, 14:26

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году по программе «Нұрлы жер» строят семь многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского акимата, все 738 квартир в них будут реализованы через ипотеку.

    Многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут воспользоваться программой «Бақытты отбасы». Первоначальный взнос по ней составляет 10%, срок кредитования – до 20 лет и под 2% годовых.

    Тот, кто состоит в очереди на жилье, может воспользоваться ипотечной программой «Кредитное жилье для очередников МИО», или «5-20-25». В горакимате добавили, что определение платежеспособности, и распределение жилья по указанным категориям относится к компетенции «Отбасы банка».

    «Цена за один квадратный метр по указанным программам – 160 тысяч тенге. Таким образом, средняя цена за однокомнатную квартиру – 5,7 млн тенге, за двухкомнатную – 8 млн тенге, за трехкомнатную – 11 млн тенге», - добавили в акимате Петропавловска.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Жилье Нурлы жер Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии