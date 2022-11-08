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    Сколько средств выделят на предвыборные дебаты

    8 Ноября 2022, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии назвали сумму средств, выделенных на проведение предвыборных дебатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова пояснила, что на проведение предвыборных дебатов будет выделено 63 млн тенге.

    «Эта программа не была заложена в плане «Хабара», по которому он получает ежегодное финансирование. Эта статья расходов предусмотрена непосредственно в смете расходов ЦИК. Согласно закону, есть компетенция ЦИК на проведение дебатов», - сказала она на заседании ЦИК РК.

    По словам заместителя председателя правления АО «Хабар» Даулетхана Жиенкулова, средства пойдут на организацию студии, на связь во время прямого эфира, на наем дополнительного персонала.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК утвердила регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий, которые состоятся 11 ноября в прямом эфире телеканала «Хабар».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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