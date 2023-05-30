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    Сколько средств потребуется для ремонта аэропорта Астаны

    30 Мая 2023, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ненадлежащее состояние аэродромных покрытий является сдерживающим фактором развития и напрямую влияет на безопасность полетов. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту города Астаны введена в эксплуатацию 20 лет назад (в 2003 году). До настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий. Их состояние на сегодняшний день является предельно критическим, так как просрочено уже 2 межремонтных срока», - сказал Марат Карабаев.

    В этой связи, по словам министра, разработана проектно-сметная документация по проекту «Капитальный ремонт и модернизация инфраструктуры аэропорта города Астаны и получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза».

    «Осуществляется подготовка документации для формирования бюджетной заявки. Стоимость I этапа - 11,5 млрд тенге – капитальный ремонт ВПП; стоимость II этапа - 8,8 млрд тенге – капитальный ремонт рулежной дорожки, магистральной рулежной дорожки, водосточно-дренажной системы аэродрома. В целях ускорения данной работы, на сегодняшний день ведется проработка с Министерством финансов», - сообщил Марат Карабаев.

    Глава МИИР также подчеркнул, что затянулось строительство нового терминала аэропорта Шымкента. Срок ввода в эксплуатацию был определен на первое полугодие 2020 года.

    «Однако, из-за ряда причин, связанных с судебными разбирательствами и несвоевременным выделением земельного участка, процесс строительства ведется уже более 4-х лет. Алихан Асханович, данная проблема поднималась и в ходе Вашей рабочей поездки в город Шымкент. Акимату города Шымкент необходимо в текущем году принять все необходимые меры по завершению проекта, а именно ускорить проведение экспертизы оценки и провести процедуры по передаче земельного участка», - резюмировал Марат Карабаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Аэропорт
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