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    Сколько средств поступило в госбюджет за 7 месяцев 2021 года

    11 Августа 2021, 10:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств поступило в государственный бюджет за 7 месяцев 2021 года. Об этом рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В государственный бюджет доходов поступило на сумму 5 трлн 832 млрд тенге, или план исполнен на 105,8%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 3,6 трлн тенге, или план исполнен на 100,1%. В целом план по доходам перевыполнен на 4 млрд тенге, из них налоги не исполнены на 3 млрд тенге», - сказал министр финансов.

    По его словам, основные суммы неисполнения по налогам приходятся на НДС на импорт, КПН, ЭТП на сырую нефть и НДПИ.

    «План по НДС на импорт не исполнен в связи со снижением товарооборота РК с третьими странами по сравнению с первым полугодием 2020 года на 1,7%, или на 593 млн долл. Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за январь-июль 2021 года по 744 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%. Основной причиной неисполнения плана по ЭТП на сырую нефть стало снижение объемов добычи сырой нефти на месторождении Тенгиз. Неисполнение плана по НДПИ связано со снижением ставки на подземные воды и уменьшением объема добычи полезных ископаемых. Тем не менее, план перевыполнен по НДС на ТВП в связи с увеличением оборотов по реализации в 1,6 раза», - отметил Ерулан Жамаубаев.

    При этом, по его словам, обязательства перед бизнесом по возврату НДС выполняются своевременно, хотя сумма возврата увеличилась на 8,3%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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