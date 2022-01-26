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    Сколько средств поступило в фонд «Қазақстан халқына»

    26 Января 2022, 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За период с 16 по 25 января 2022 года (включительно) в фонд «Қазақстан халқына» поступило 39,1 млн тенге от неравнодушных казахстанцев. От юридических лиц и крупных бизнесменов поступило 42,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

    «Общественный фонд «Қазақстан халқына» выражает благодарность всем казахстанцам, крупным предприятиям, трудовым коллективам, которые поддержали инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по решению реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта», - говорится в сообщении.

    За период с 16 по 25 января 2022 года (включительно) в Общественный фонд поступило 39,1 млн тенге от 65 703 казахстанцев. От 130 юридических лиц и крупных бизнесменов поступило 42,1 млрд тенге.

    Значительный вклад в благотворительность за период 20-25 января через Фонд «Қазақстан халқына» сделан:

    - ТОО «KAZ MINERALS AKTOGAY (КАЗ МИНЕРАЛЗ АКТОГАЙ)» - 6,2 млрд тенге;

    - ТОО «KAZ MINERALS BOZSHAKOL (КАЗ МИНЕРАЛЗ БОЗШАКОЛЬ)» - 6,2 млрд тенге;

    - ТОО «KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)» - 5 млрд тенге;

    - ТОО «Востокцветмет» – 3,1 млрд тенге;

    - НО «Частный благотворительный фонд «СӘБИ» - 1 млрд тенге;

    - ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс» - 550 млн тенге;

    - ТОО «BI-DEVELOPMENT» – 300 млн тенге;

    - ТОО «Сарыаркаавтопром» – 250 млн тенге;

    - Избастин Мухамед Темиртаевич – 100 млн тенге;

    - ТОО «NAK Development» - 100 млн тенге;

    - Махат Рашит Мұқарамұлы – 50 млн тенге.

    Руководство Фонда заявляет, что будет обеспечена полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств. Деньги будут направлены на благо народа Казахстана, на решение проблем здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта.

    Фонд окажет поддержку детям с орфанными и другими заболеваниями, нуждающимся из социально уязвимых групп населения, семьям, погибших сотрудников военных, сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также на другие благотворительные цели.

    Представители бизнес-сообщества, меценаты и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОФ «Қазақстан халқына» по одному из следующих реквизитов:

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО «Народный Банк Казахстана»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ52722S000011856768 KZT, АО «Kaspi Bank»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ0896503F0010863168 KZT, АО «ForteBank»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ34821AGLBY10000001 KZT, АО «Bank RBK»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ66998BTB0001436729 KZT, АО «First Heartland Jusan Bank»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ078562203115118091 KZT, АО «Банк ЦентрКредит»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ6594805KZT22034070 KZT, АО «Евразийский банк».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Бизнес Благотворительность Общество Фонд «Қазақстан халқына»
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