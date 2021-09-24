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    Сколько средств нужно на удовлетворение потребности казахстанцев в жилье

    24 Сентября 2021, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев поделился своим видением касательно путей обеспечения казахстанцев жильем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы знаем, что 46% всего населения проживает в сельской местности. По опыту развитых стран, 15% в ближайшие 10 лет останутся проживать в сельской местности, 5 млн людей уедут жить в областные центры, крупные города и столицу. В ближайшие 10 лет однозначно столица пополнится еще 1 млн человек. Где и как их размещать? Как удовлетворить потребности? Мы не можем оградить забором и не впускать, как это делали в советское время с Москвой. Нужно финансирование, но где его взять – вопрос большой», - сказал Талгат Ергалиев в кулуарах перед заседанием Союза строителей.

    По его словам, на это влияет и тот факт, что многие люди вынуждены снимать жилье.

    «Кроме того, мы видим, что большая часть населения проживает на съемных квартирах, спрос на аренду вырос. Единственный выход из ситуации – это предоставить нашим гражданам, проживающим в близлежащих населенных пунктах, в областных центрах, крупных городах, земельные участки по 10 соток. И когда часть населения перейдет и потребность в аренде (конечно, не сразу, через 2-3 года) упадет, соответственно, упадет и цена на аренду. Также упадет и цена на жилье», - отметил спикер.

    «Потому что есть люди, которые имеют по 30-40 квартир. Тогда цена упадет и жилье станет более доступным. Госорганы смогут недорогие квартиры по устоявшейся цене выкупить и передать людям. Повторюсь, нужно финансирование – по нашим подсчетам около 30 трлн нужно, чтобы удовлетворить потребности», - заключил Т. Ергалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Экономика Общество
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