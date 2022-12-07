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    Сколько сотрудников ОВД попалось на коррупционных преступлениях?

    7 Декабря 2022, 22:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января–октября текущего года уголовные коррупционные правонарушения совершили 123 служащих органов внутренних дел (без учета служащих Нацгвардии и КУИС МВД) — на 12,1% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

    Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года на подобных правонарушениях попалось 140 человек, минус 14,6% за год.

    Почти половина сотрудников органов внутренних дел, совершивших коррупционные преступления, попались на получении взятки 61 сотрудник — на 7% больше, чем годом ранее.

    Ещё 33,3% попались на коррупционных мошенничествах - 41 человек, сразу плюс 24,2% за год.

    8 человек злоупотребили должностными полномочиями, 7 человек попались на даче взятки, по 2 человека — на превышении власти или должностных полномочий, на посредничестве во взяточничестве, а также на бездействии по службе.

    В региональном разрезе большинство коррупционеров — сотрудников органов внутренних дел находилось в Алматы (15 человек, как и годом ранее) и Туркестанской области (также 15 человек, против 6 годом ранее).

    В пятерку антилидерства также попали Северо-Казахстанская (14 человек), Актюбинская (11 человек) и Карагандинская (10 человек) области.

    Коррупционеры в органах внутренних дел попадались в 17 из 20 регионов страны.
    Коррупция Другие государственные органы МВД РК
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