Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Сколько сел в Казахстане подключено к Интернету

    26 Января 2023, 16:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане 6 290 сельских населенных пунктов, из них 4 858 подключены к широкополосному мобильному Интернету, передает МИА «Казинформ».

    «Одной из важных стратегических задач является развитие отрасли связи. Сегодня в Казахстане 6 290 сельских населенных пунктов, из них 4 858 подключены к широкополосному мобильному Интернету. Работа направлена на увеличение покрытия связью 4-го поколения взамен 3G. Также технологически устаревшие решения ADSL будут заменены высокоскоростными технологиями доступа к Интернету», - сказал в ходе расширенного заседания коллегии министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

    По информации министра, сегодня во всем мире наблюдается большой рост темпов использования интернет-трафика развлекательного контента. От этого растет нагрузка на инфраструктуру связи.

    «Международный опыт показывает, что развитые страны активно инвестируют в инфраструктуру связи. Проведенный нами первый аукцион по 5G показал большой интерес телеком-рынка инвестировать в передовые окупаемые проекты», - отметил глава ведомства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    500 сбоев зафиксировано в инфосистемах госорганов в 2022 году
    Все меры господдержки доступны в Социальном кошельке – Багдат Мусин
    Завершить работу по интеграции инфосистем госорганов до конца года поручено МЦРИАП
    Темпами строительства оптоволоконных магистралей недоволен Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    2 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    3 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    4 Более 20 застройщиков в Усть-Каменогорске обманывали граждан
    5 Глава государства провел заседание Совета Безопасности
    Новости партнеров