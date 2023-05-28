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    Сколько санаториев в Казахстане

    28 Мая 2023, 21:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приближается лето, а это значит, что совсем скоро наступит долгожданная отпускная пора. В преддверии отпускного сезона в Бюро национальной статистики поделились данными о количестве санаториев в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Так, на конец, 2022 года насчитывалось 172 санаторно-курортных организаций, из них 109 – санатории, 27 – реабилитационные центры, 9 –профилактории, 7 – специализированные и другие санатории.

    Большая доля этих организаций принадлежит частному бизнесу – 127, государству – 42, иностранной собственности – 3.

    66 санаториев расположились на территориях городской местности, 106 – сельской.

    Лидером по количеству санаторно-курортных организаций является Туркестанская область. Там работают 72 организации. Далее Акмолинская область – 13, в городе Алматы и Кызылординской области по 11 курортов.

    В прошлом году в санаториях поправили свое здоровье 380 тыс. человек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туризм Здравоохранение Статистика Общество
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