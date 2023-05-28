Сколько санаториев в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приближается лето, а это значит, что совсем скоро наступит долгожданная отпускная пора. В преддверии отпускного сезона в Бюро национальной статистики поделились данными о количестве санаториев в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, на конец, 2022 года насчитывалось 172 санаторно-курортных организаций, из них 109 – санатории, 27 – реабилитационные центры, 9 –профилактории, 7 – специализированные и другие санатории.

Большая доля этих организаций принадлежит частному бизнесу – 127, государству – 42, иностранной собственности – 3.

66 санаториев расположились на территориях городской местности, 106 – сельской.

Лидером по количеству санаторно-курортных организаций является Туркестанская область. Там работают 72 организации. Далее Акмолинская область – 13, в городе Алматы и Кызылординской области по 11 курортов.

В прошлом году в санаториях поправили свое здоровье 380 тыс. человек.