Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сколько сахара и муки имеется в Атырауской области – управление предпринимательства

    28 Мая 2022, 14:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области запасов сахара достаточно. Имеющиеся запасы постоянно пополняются, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления предпринимательства и туризма региона.

    «С апреля текущего года в регион доставлено 408 тонн сахара. Кроме того, было заказано дополнительно 768 тонн сахара, сегодня доставлено из них 128 тонн. В настоящее время осуществляются поставка в торговые точки, средняя цена 385 тенге за килограмм», - рассказал руководитель отдела управления предпринимательства и туризма Атырауской области Нурдаулет Жумасеитов.

    Сообщив, что кратковременный дефицит спровоцирован ажиотажным спросом на этот продукт.

    «Что касается муки, то мука первого сорта поставляется из Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областей. В связи с ростом стоимости муки и расходов в целом производители повышают цены. В настоящее время оптовая цена составляет 162 тенге. Через «оборотную схему» мука реализуется по 160 тенге в 40 торговых точках. На сегодняшний день дополнительно доставлена 1 тыс. тонн пшеницы. Цены на хлеб из муки первого сорта варьируются в зависимости от пекарен-поставщиков. Тем не менее, они ниже предельных. Предельная цена – 191 тенге за 1 кг, а розничная цена – 180 тенге за 1 кг. Кроме того, в супермаркетах города Атырау цены на простой хлеб не поднимались», - сообщил Нардаулет Жумансеитов.

    Минимальная стоимость булки хлеба в Атырау сегодня 110 тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Цены и тарифы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    На 41% снизит импорт белого сахара Казахстан к 2026 году
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде