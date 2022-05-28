Сколько сахара и муки имеется в Атырауской области – управление предпринимательства

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области запасов сахара достаточно. Имеющиеся запасы постоянно пополняются, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления предпринимательства и туризма региона.

«С апреля текущего года в регион доставлено 408 тонн сахара. Кроме того, было заказано дополнительно 768 тонн сахара, сегодня доставлено из них 128 тонн. В настоящее время осуществляются поставка в торговые точки, средняя цена 385 тенге за килограмм», - рассказал руководитель отдела управления предпринимательства и туризма Атырауской области Нурдаулет Жумасеитов.

Сообщив, что кратковременный дефицит спровоцирован ажиотажным спросом на этот продукт.

«Что касается муки, то мука первого сорта поставляется из Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областей. В связи с ростом стоимости муки и расходов в целом производители повышают цены. В настоящее время оптовая цена составляет 162 тенге. Через «оборотную схему» мука реализуется по 160 тенге в 40 торговых точках. На сегодняшний день дополнительно доставлена 1 тыс. тонн пшеницы. Цены на хлеб из муки первого сорта варьируются в зависимости от пекарен-поставщиков. Тем не менее, они ниже предельных. Предельная цена – 191 тенге за 1 кг, а розничная цена – 180 тенге за 1 кг. Кроме того, в супермаркетах города Атырау цены на простой хлеб не поднимались», - сообщил Нардаулет Жумансеитов.

Минимальная стоимость булки хлеба в Атырау сегодня 110 тенге.