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    Сколько рабочих мест создали за счет инвестпроектов с иностранным участием в РК с начала года

    28 Декабря 2022, 19:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ведется работа с общенациональным пулом инвестиционных проектов, представленных в различных отраслях экономики. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание уделяется экономической дипломатии и привлечению иностранных инвестиций. За годы независимости Казахстан привлек около 400 млрд долларов инвестиций. Министерство иностранных дел РК и наши посольства ведут работу по оказанию содействия в продвижении отечественной продукции на зарубежных рынках, установлению надежных деловых контактов с новыми партнерами в рамках взаимовыгодного процесса экспорта-импорта, привлечению в РК иностранных инвестиций», - сказал в ходе брифинга в МИД официальный представитель внешнеполитического ведомства.

    Ведется акцентированная работа с общенациональным пулом инвестиционных проектов, представленных в различных отраслях экономики.

    «На сегодняшний день, пул состоит из 932 проектов с привлечением инвестиций из более 30 стран мира на общую сумму около 32,1 трлн тенге и предполагает создание около 130 тысяч рабочих мест. С начала текущего года обеспечен ввод в эксплуатацию 36 инвестиционных проектов с иностранным участием на общую сумму 3,7 млрд долларов. Создано более 3,8 тысячи рабочих мест. При этом до конца текущего года ожидается ввод в эксплуатацию не менее 5 проектов», - сообщил Айбек Смадияров.

    Он также добавил, что в учетом ESG-повестки в мировом пространстве возрастает роль «зеленых» инвестиций.

    «Примечательно, что в данном направлении возрастает и роль Казахстана. Реализация следующих проектов позволит нашей стране войти в топ-10 мировых производителей «зеленого» водорода: в октябре текущего года немецко-шведская компания подписала соглашение с Правительством Казахстана о строительстве завода по производству «зеленого» водорода с проектной мощностью 20 ГВт. Этот проект стоимостью 50 млрд долларов позволит производить до 2 млн тонн «зеленого» водорода в год», - проинформировал Айбек Смадияров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Экономика Занятость Международная деятельность РК Инвестиции
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