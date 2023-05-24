Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году 719 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против их половой неприкосновенности (2020 год – 833, 2021 год – 920). Такие данные приводятся в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», размещенном на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост преступлений в отношении половой неприкосновенности наблюдается в Павлодарской на 57% (с 23 до 36), Актюбинской на 48% (с 21 до 31), Мангистауской на 9% (с 32 до 35), Северо-Казахстанской на 6% (с 31 до 33) областях и городе Алматы на 15% (с 46 до 53). Наибольшее количество преступлений против половой неприкосновенности отмечается в Алматинской (87), Карагандинской (70) и Туркестанской областях (63)», - сообщается в документе.

Согласно опубликованным данным, всего за 3 года совершено 2 472 преступления против половой неприкосновенности. Вместе с тем, на учете органов внутренних дел состоит около 9 тыс. неблагополучных семей, в которых воспитывается более 12 тыс. детей.

В комплексном плане также отмечается, что за годы Независимости Казахстаном ратифицированы 15 международных документов, и первым из них стала Конвенция о правах ребёнка. Все ее статьи сегодня имплементированы в законодательные акты страны. Принято свыше 45 нормативных правовых актов, регулирующих права и гарантии детей и подростков.

В целях защиты детей от насилия и превенции суицида приняты комплексные меры.

Ранее сообщалось, что утвердить комплексный план по защите детей от насилия намерены в Казахстане.



