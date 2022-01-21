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    Сколько предприятий холдинга «Самрук-Казына» будут выставлены на приватизацию

    21 Января 2022, 19:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем и следующем годах планируется вывод на IPO таких компаний, как КазМунайГаз, Эйр-Астана, Казахгаз. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет активизирована работа по реализации Комплексного плана приватизации с установлением более четких критериев для передачи в частную собственность. В текущем и следующем годах планируется вывод на IPO таких компаний, как КазМунайГаз, Эйр-Астана, Казахгаз», - сообщил Алихан Смаилов.

    В целом, как отметил Премьер, по группе компаний холдинга «Самрук-Казына» в этот период планируется выставить на приватизацию порядка 40 предприятий.

    «Их список будет размещен в открытом доступе в ближайшее время», - заверил Алихан Смаилов.

    Ранее он сообщил, что в Казахстане примут новую концепцию управления госфинансами.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК ФНБ «Самрук Казына» Экономика
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