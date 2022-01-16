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    Сколько оружия на сегодня изъяли у преступников полицейские в Алматы

    16 Января 2022, 22:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько оружия изъяли полицейские у преступников в Алматы, рассказал начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время продолжается изъятие оружия преступников и их схронов. На сегодняшний день в ходе спецоперации изъято 127 единиц оружия 2 800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы, а также большое количество похищенного во время мародерства имущества, проводятся все необходимые следственные действия», - сказал Канат Таймерденов.

    Спикер добавил, что в городе восстановлена система реагирования сигнала «102». На вызовы направляются усиленные патрульные наряды, тщательно проверяется каждый сигнал правонарушений.

    Ранее сообщалось, что террористы захватили 1347 единиц оружия в ходе беспорядков в Алматы.

    «Другие группы террористов захватили одновременно 7 оружейных магазинов, где завладели оружием и боевыми припасами. На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия. В том числе 501 нарезное, 807 гладкоствольных, 39 (единиц) газо-травматического оружия», - сказал Канат Таймерденов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Борьба с преступностью Теракт в Алматы Алматинская трагедия
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