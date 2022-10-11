Сколько объектов госсобственности продали в текущем году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что в комплексном плане приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 675 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период (9 месяцев текущего года) продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 244 объекта на сумму 57 млрд тенге. 45 объектов находятся на торгах», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что 51 объект направлен на реорганизацию и ликвидацию. 335 объектов находятся на предпродажной подготовке.

В текущем году для регионов предусмотрены целевые трансферты на сумму 3,4 трлн тенге. На 1 октября им выделено 2,1 трлн тенге. 100% освоено. Экономия составила 7,7 млрд тенге, не освоено – 39 млрд тенге, перевыполнено – 47 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что за девять месяцев текущего года по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге.