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    Сколько объектов госсобственности продали в текущем году в Казахстане

    11 Октября 2022, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что в комплексном плане приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 675 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За отчетный период (9 месяцев текущего года) продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 244 объекта на сумму 57 млрд тенге. 45 объектов находятся на торгах», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина добавил, что 51 объект направлен на реорганизацию и ликвидацию. 335 объектов находятся на предпродажной подготовке.

    В текущем году для регионов предусмотрены целевые трансферты на сумму 3,4 трлн тенге. На 1 октября им выделено 2,1 трлн тенге. 100% освоено. Экономия составила 7,7 млрд тенге, не освоено – 39 млрд тенге, перевыполнено – 47 млрд тенге.

    Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что за девять месяцев текущего года по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК Бюджет Финансы
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