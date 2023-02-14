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    Сколько объектов госсобственности приватизировано с начала года в РК

    14 Февраля 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 675 объектов. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За отчетный период (с начала текущего года) продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 368 объектов на сумму 308 млрд тенге. 40 объектов находятся на торгах», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Министр добавил, что еще 61 объект направлен на реорганизацию и ликвидацию. 206 объектов находятся на предпродажной подготовке.

    Ранее сообщалось, что в государственный бюджет доходов поступило около 1,5 трлн тенге, или план исполнен на 144%. В республиканский бюджет доходов поступило 1,1 трлн тенге, или план исполнен на 139,0%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Легализация. Приватизация
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