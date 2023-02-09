Сколько международных наблюдателей будет представлено на выборах в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Секретарь ЦИК Мухтар Ерман озвучил информацию о представленных МИД международных наблюдателях на предстоящие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента открытия 20 января 2023 года института международного наблюдения, Центральная избирательная комиссия аккредитовала 25 наблюдателей от одного иностранного государства и двух международных организаций. По состоянию на 9 февраля 2023 года, от МИД РК на аккредитацию в комиссию представлены кандидатуры 37 наблюдателей от двух иностранных государств и одной международной организации», - сказал Мухтар Ерман на заседании ЦИК.

В частности, от КНР на аккредитацию представлены две кандидатуры и от Королевства Нидерландов – три кандидатуры.

«Вместе с тем, от миссии БДИПЧ ОБСЕ представлено 32 наблюдателя», - добавил спикер.



