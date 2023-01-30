Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Сколько квартир, пострадавших во время ЧС, отремонтировали в Экибастузе

    30 Января 2023, 18:49

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Экибастузе отремонтировали больше половины квартир, которые пострадали во время чрезвычайной ситуации на тепловых сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.

    «На сегодняшний день подрядная организация завершила ремонт в 152 квартирах, еще в 100 работа продолжается», – сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

    Как отметили на предприятии, с декабря подрядчик ТОО «Лидер декор» делает капитальный ремонт в квартирах экибастузцев, пострадавших при ЧС. После получения акта дефектовки строители приступают к выравниванию стен и потолков, демонтажу и отделке. В ТОО «Экибастузтеплоэнерго» предоставили все необходимые материалы для ремонта. Собственники жилья самостоятельно выбирают ассортимент обоев и линолеума, а также участвуют в приемке выполненных работ.


    Фото: Есенжол Исабек

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область МЧС Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение произошло в 112 км от Алматы
    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
    Актауские водолазы спасли тонущую в море женщину
    Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    Популярное
    1 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
    2 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
    3 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    4 Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
    5 Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области
    Новости партнеров